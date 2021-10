Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Unfallverursacher ohne Führerschein - Kirchdorf, Pkw fährt gegen parkenden Pkw - Groß Lessen, Pkw prallt gegen umgewehten Baum ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Verkehrsunfall mit Folgen

Beim Einbiegen aus der Straße Lindloge auf die Vechtaer Straße übersah gestern gegen 12.45 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz einen Pkw auf der Vechtaer Straße und es kam zu Kollision. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, der 20-Jährige hat keine Fahrerlaubnis und der Pkw ist nicht versichert. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15000 Euro beziffert. Den 20-Jährigen erwartet jetzt zudem ein Strafverfahren.

Sulingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr führte ein 36-jähriger Sulinger einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Groß Lessen

Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Am frühen Donnerstagmorgen befuhr ein 39-Jähriger aus Sulingen mit seinem Pkw Peugeot die Straße Groß Lessen in Richtung B 214. In Höhe der Gas-Station prallte er gegen einen durch den Sturm umgewehten Baum auf der Straße. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Kirchdorf

Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 07:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Kirchdorfer mit seinem Pkw Opel die Varreler Straße in Kirchdorf in Fahrtrichtung B 61. In Höhe der Hausnummer 7 übersah er den auf der Fahrbahn geparkten Pkw VW der 68-jährigen Anwohnerin. Der Pkw VW wurde durch den Aufprall auf den Gehweg und in eine angrenzende Gartenmauer geschoben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf mindestens 15000 Euro beziffert.

