Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Mann im Wieltsee ertrunken ---

Diepholz (ots)

Ein Mann ist heute Mittag gegen 13.20 Uhr im Wieltsee ertrunken, als er versuchte einen Beibootmotor vor dem Untergang zu retten.

Der Motor des Beibootes hatte sich gelöst und war im Wieltsee untergegangen. Der 65-Jährige Besitzer sah das, sprang in vollständiger Kleidung vom Steg in den See, um den Motor zu retten und ging dabei unter.

Als die ersten Rettungskräfte kurz darauf eintrafen, war vom dem 65-Jährigen nichts mehr zu sehen. Der Wieltsee ist an der Stelle mindestens 6 Meter tief. Eine Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehren aus Weyhe, der DLRG, der Berufsfeuerwehr Bremen und zwei Rettungshubschrauber suchten fieberhaft nach dem Mann. Gegen 14.15 Uhr entdeckten Taucher der Berufsfeuerwehr Bremen den leblosen Körper ca. 10 Meter vom Steg entfernt in 6 bis 7 Meter Tiefe. Sie brachten den Mann an Land, wo eine Notärztin nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen konnte.

Die Angehörigen wurden von einem Seelsorger betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell