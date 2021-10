Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mann leistet Widerstand in Diepholz - Kontrollen der Geschwindigkeit in Weyhe und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Widerstand geleitstet

Ein 53-jähriger Mann hat am gestrigen Mittwoch erheblichen Widerstand gegen eine polizeiliche Weisung geleistet. Der 53-Jährige war gegen 07.30 Uhr an der Vechtaer Straße von der Polizei kontrolliert worden und bekam die Weisung seinen Platz zu räumen. Hiermit war er, auch aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, nicht einverstanden. Nachdem er eine Polizistin angegangen war, musste die eingesetzten Polizisten/innen Pfefferspray einsetzen. Als er weiter aktiv Widerstand leistete, wurde der Mann gefesselt. Zur weiteren Aufklärung wurde der 53-Jährige schließlich zur Dienststelle gebracht.

Stuhr - Weyhe

Geschwindigkeitskontrollen (Foto)

Mit insgesamt 4 Teams hat die Polizei am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen in Stuhr und Weyhe durchgeführt. Ausgerüstet mit drei Lasermessgeräten und einem Radarmesswagen wurde an insgesamt 7 Standorten die Geschwindigkeit gemessen. Dabei wurden die einzelnen Messorte nach ihrer Gefährlichkeit und Unfallgefahr ausgesucht. Neben Standorten vor Kindergärten und Schulen wurde u.a. auch auf der Rieder Straße in Ahausen gemessen. Hier war es vor kurzem zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Insgesamt wurden an dem Tag rund 2000 Fahrzeuge gemessen. Zu schnell waren, erfreulich, nur 37 Fahrzeuge. Ein Pkw-Fahrer auf der B 51 mit 107 km/h, 70 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit, unterwegs. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich aber an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die vergleichsweise geringe Anzahl an Verstößen und eine positive Resonanz der Anwohner an den Messorten sorgen für ein positives Fazit der Polizei. "Wir werden aber auch in den nächsten Wochen weitere Kontrollen durchführen".

Twistringen-Heiligenloh

Arbeitswerkzeuge gestohlen

Von einem verschlossenen Neubau in der Brockstraße in Heiligenloh wurden in der Zeit von Donnerstag bis Freitag letzter Woche zwei große Arbeitswerkszeuge im Wert von 1500 Euro gestohlen. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Twistringen-Borwede

Heckscheibe eingeschlagen

Auf dem Parkplatz einer Tiefbaufirma in Borwede wurde am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr die Heckscheibe eines parkenden Renault Megane eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu melden.

Syke

Alkoholisierter Mofafahrer betrunken

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr wurde in der Waldstraße ein Mofafahrer aus Okel kontrolliert, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs war. Der 55-jährige "pustete" einen Atem-Alkoholwert von 1,93 Promille. Die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt, er musste eine Blutprobe abgeben und nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

