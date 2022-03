POL-HI: Sachbeschädigung durch Lackkratzer an PKW

Hildesheim (ots) - Alfeld - (rob) In der Nacht von Freitag, 11.03.2022, 23:25 Uhr, auf Samstag, 12.03.2022, 01:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Personen insgesamt fünf Müllcontainer in Brand. Glücklicherweise konnten die eingesetzten Polizeibeamten und die Feuerwehr Alfeld die Brände ablöschen. So kam es nicht zu Personenschäden, allerdings wurden insgesamt drei Mülltonnen durch das Feuer zerstört. An folgenden ...

