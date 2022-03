Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigungen an Pkws

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). In der Nacht von Freitag (11.03.2022) auf Samstag (12.03.2022) kam es in der Paul-Gerhardt-Straße in 31157 Sarstedt zu Sachbeschädigungen an zwei Pkws. Die Tatzeit kann hierbei auf die Zeit zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr eingegrenzt werden. An einem schwarzen VW Golf wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird hierbei auf ca. 200 Euro geschätzt. An einem blauen Audi A3 wurde ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde hier der Lack an der Fahrertür und der linken Seitentür zerkratzt. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell