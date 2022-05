Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Vermeintlicher Falschfahrer auf Bundesstraße

In der entgegengesetzten Richtung stand ein LKW am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Bad Friedrichshall. Gegen 16 Uhr war das LKW-Gespann Zeugen auf der Sperrfläche aufgefallen. Anstatt in Fahrtrichtung Mosbach war der Laster in Richtung Heilbronn unterwegs. Der 33-jährige Fahrer konnte durch eine Streife angehalten und auf den Umstand hingewiesen werden. Er gab an, von seinem Navi abgelenkt gewesen zu sein. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die die Fahrt des LKW beobachten konnten, oder sogar von diesem gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Untergruppenbach: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Auf einen stehenden Golf fuhr am Montagmorgen bei Untergruppenbach ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes auf. Der 70-jährige VW Fahrer hatte an der Landesstraße 1111 an einer roten Ampel zwischen Happenbach und Untergruppenbach gehalten. Dies bemerkte der dahinter fahrende Mercedes-Fahrer wohl zu spät und kollidierte mit dem Golf. Durch den Aufprall wurde der 70-jährige Fahrer des Golfs leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Heilbronn: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Gegenstände?

Am 08.08.2018 drangen Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in Heilbronn ein. Die Täter entwendeten Antiquitäten, wie Silberbesteck, einen Silberpokal und einen Silberleuchter. Bilder der Gegenstände sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heilbronn-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls/ Wer kann Angaben zu den Gegenständen machen oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgut geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe wurden am Sonntagabend in Heilbronn bei der Arbeit gestört. Gegen 21 Uhr waren die beiden 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen auf dem Bildungscampus von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie wohl die Fahrradschlösser an mindestens zwei Fahrrädern aufbrachen. Die beiden Fahrräder der Marken Compel (schwarz lackiert mit gelben Akzenten ohne Sattel) und Bulls (schwarz lackiert mit türkisen Akzenten) wurden von den Tatverdächtigen auf dem Bildungscampus zurückgelassen, als die Polizei kam. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Eigentümer der beiden Fahrräder und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

