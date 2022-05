Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Motorradfahrer leicht verletzt

Nach einem Unfall am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, musste ein 26-Jähriger in eine Klinik gebracht werden. Der Mann war mit seiner Kawasaki auf dem Gemeindeverbindungsweg von Oberschefflenz nach Seckach unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem Leitpfosten und stürzte in ein Feld. Ein Rettungswagen brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das leicht beschädigte Zweirad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Schwarzach: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden durch Beschädigungen, welche Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Areal der Grundschule in Schwarzach verursacht haben. Mehrere Scheiben wurden beschmiert und zerkratzt und zudem wurde eine Gartenschlauchhalterung demoliert. Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen melden.

