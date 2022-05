Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden von rund 1.000 Euro bleibt der Besitzer eines Hyundai sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte das Auto auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße Am Hohen Markstein in Buchen abgestellt. Als er zurückkam, stellte er die massiven Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Eine bislang unbekannte Person war vermutlich gegen den Wagen gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne die Polizei zu rufen. Diese bittet nun unter der Telefonnummer 06281 9040 um Hinweise.

Buchen: Tödlicher Motorradunfall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag bei Buchen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad die Bundesstraße 27 zwischen Buchen und Walldürn. Im zweispurigen Bereich überholte der Mann einen Lkw. Beim Beschleunigen verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt, querte die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Das Motorrad wurde von der Leitplanke abgewiesen und auf die Straße zurückgeschleudert. Der 55-Jährige hingegen kam in einer Böschung zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch während der Rettungsmaßnahmen seinen Verletzungen erlag. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, zu melden.

