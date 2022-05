Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Pkw mit Farbe besprüht

Unbekannte verschmutzten am Wochenende einen in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Das Fahrzeug stand zwischen 13 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag in der Buchener Straße, als die Täter das Auto an der gesamten rechten Fahrzeugseite sowie der Motorhaube mit weißer Farbe besprühten. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Wertheim wurde ein Rennradfahrer von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der 34-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 17.45 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Fischergasse überquerte ein Fahrradfahrer von rechts, aus der Unterführung kommend, den dortigen Fußgängerüberweg. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Hierbei stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Külsheim: Gefährliche Überholaktion - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einem Überholmanöver durch einen unbekannten Pkw-Fahrer am Samstagvormittag in Külsheim Zeugen. Ein 71-jähriger Ford-Lenker war gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 508 von Külsheim in Richtung Steinbach unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Steinbach kam ihm ein Kleinlaster entgegen. Als sich der 71-Jährige auf Höhe des Kleinlasters befand, bemerkte er ein entgegenkommendes Auto, das zwei Fahrzeuge hinter dem Laster überholte. Der Ford-Fahrer musste sofort voll abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Überholende scherte direkt hinter dem Kleinlaster ein, um einen Zusammenstoß ebenfalls zu vermeiden. Anschließend fuhr er weiter. Zeugen, die Hinweise zum Überholvorgang oder dem überholenden Fahrer, der als männlich und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wird, geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Schlangenlinien gefahren - Führerschein weg

Ein Zeuge beobachtete am Samstag ein Fahrzeug in Wertheim, welches in Schlagenlinien fuhr und mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Daher verständigte er gegen 12 Uhr die Polizei. Der Mann fuhr dem Toyota von der Neue Vockenroter Steige in Richtung Kreuzwertheim hinterher, wo die Toyota-Fahrerin parkte und einkaufen ging. Die verständigte Polizei konnte die Frau antreffen und einen Alkoholtest bei ihr machen. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Anschließend wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Gesucht werden nun Zeugen und vor allem ein männlicher Fahrer, welcher von der Toyota-Fahrerin zwischen Wartberg und dem Wertheimer Bauhof in der so genannten "Blindenheimkurve" gefährdet worden sein soll. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

