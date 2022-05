Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 14.05.2022 mit Beiträgen aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Kirchenmauer mit Farbe besprüht Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte die Kirchen-stützmauer der Kirche in Dittigheim, Untere Torstraße. Auf einer Fläche von 2 m x 1,8 m wurde in 45 - 60 cm großen Buchstaben "MESUT 10" in oranger Farbe aufgesprüht. Hinweise zu den Tätern bitte an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Tel.Nr. 09341/810

Landkreis Heilbronn

Lauffen: Motorradfahrer schwer verletzt Schwere Verletzung erlitt ein 70-jähriger Kradfahrer, nachdem er die Vorfahrt eines PKW-Lenkers missachtet hatte. Der aus Kirchheim stammende Mann war Samstag, kurz nach 18.00 Uhr, mit seinem Krad BMW vom Landturm kommend auf der K 2082 in Richtung Lauffen un-terwegs. An der Einmündung L 1105 (Ilsfelder Straße) missachtete er die Vorfahrt eines Auto-fahrers, der in Richtung Lauffen fuhr. Durch den Zusammenprall mit dem PKW erlitt der Krad-lenker so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelege-ne Klinik geflogen werden musste. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

