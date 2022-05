Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Containerbrand

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.12 Uhr, war im Brechdarrweg, im Industriegebiet Öhringen, hinter einer Firmenhalle in einem Container mit Elektroschrott ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache blieb unklar. Beim Eintreffen der Streife stand der Container bereits in Vollbrand. Es entstand zunächst der optische Eindruck, dass die Firmenhalle selbst in Brand geraten sei. Neben dem Container befand sich ein großer Pavillon, welcher durch das Feuer ebenfalls vollständig ausbrannte. Die Beamten bemerkten eine starke Rauchentwicklung und nahmen einen unangenehmen Brandgeruch wahr, weshalb eine Warnmeldung gesteuert wurde. Nach Messungen der Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden, es waren keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe festgestellt worden. Ein Ausbreiten des Feuers auf die angrenzende Firmenhalle konnte verhindert werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

