POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2022 Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Mit Motorrad verunfallt

Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall bei Mudau mit seinem Motorrad in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war mit seiner Kawasaki auf der L2311 von Kailbach in Richtung Schloßau unterwegs. Ausgangs einer Rechts-Links-Kurvenkombination verbremste er sich offenbar und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Zweirad gegen eine Böschung und kam im Graben zum Liegen. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Walldürn: In Halle gewütet

Unbekannte randalierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Mehrzweckhalle im Walldürner Theodor-Heuss-Ring. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, schalteten Lichter ein, verschoben Sportbänke, warfen einen Ballwagen um und verteilten Müll auf dem Boden. Außerdem entwendeten die Unbekannten einen Feuerlöscher, der später neben der Halle gefunden werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 in Verbindung zu setzen.

Schwarzach-Unterschwarzach: Nach Unfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Unterschwarzach. Eine 31-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Seat auf der Hauptstraße von Schwarzach kommend in Fahrtrichtung Aglasterhausen unterwegs. Zirka 200 Meter vor dem Ortsende von Schwarzach kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer sowie eine Straßenlaterne. Hierdurch kam der Seat ins Schleudern, überschlug sich zwei Mal und kam nach zirka 150 Metern im Graben auf dem Dach zum Liegen. Die schwer verletzte Frau musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme für zirka zwei Stunden voll gesperrt.

