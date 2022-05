Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kabeltrommeln von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Mehrere Kabeltrommeln entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, dem 4. Mai und Samstag, dem 7. Mai von einer Großbaustelle in der Maybachstraße in Künzelsau-Gaisbach. Mehrere unbekannte Personen kamen vermutlich mit einem roten Transporter zur Baustelle und stahlen mehrere Kabeltrommeln. Auf den Trommeln waren teilweise Kabel mit einem Durchmesser von 24 Zentimeter und einer Länge von 180 Metern. Ob die Täter noch mehr Diebesgut entwendeten ist noch nicht bekannt. Der bislang entstandene Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Traktor brennt - rund 40.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend brannte in Künzelsau ein Traktor völlig aus. Gegen 18.15 Uhr bemerkte ein 31-Jähriger während der Mäharbeiten eine Rauchentwicklung an dem Mähwerk des Traktors. Er konnte noch rechtzeitig halten, bevor das Feuer auf den gesamten Traktor übergriff. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Brandursache beruht vermutlich auf einem technischen Defekt des Mähwerks. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Öhringen: Zwei Personen bei Unfall leicht Verletzt

Zwei leicht verletzte Fahrer und Sachschaden von rund 9.500 Euro war am Donnerstag das Ergebnis eines Unfalls in Öhringen. Ein 61 Jahre alter Mann befuhr gegen 15.45 Uhr den Verrenberger Weg. Auf einem Parkstreifen an der rechten Straßenseite stand ein Lkw, an dem er vorbeifahren wollte. Dabei kam er vermutlich etwas zu weit auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 42-Jähriger Ford-Fahrer unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkws mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell