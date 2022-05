POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wertheim: Fahrrad aus Keller gestohlen Unbekannte haben zwischen Samstag und Mittwoch ein Fahrrad aus einem Kellerraum in Wertheim-Reinhardshof entwendet. Aus einem Gebäude in der John-F.-Kennedy-Straße wurde das Herrenrad eines 59-Jährigen gestohlen. Wie die Täter in den Fahrradraum in dem ...

mehr