Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Fahrrad aus Keller gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstag und Mittwoch ein Fahrrad aus einem Kellerraum in Wertheim-Reinhardshof entwendet. Aus einem Gebäude in der John-F.-Kennedy-Straße wurde das Herrenrad eines 59-Jährigen gestohlen. Wie die Täter in den Fahrradraum in dem Keller gelangt sind ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell