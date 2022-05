Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Güglingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montagmittag mit einem Fahrzeug ein Auto in Güglingen und flüchtete anschließend. Zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf einem Parkplatz in der Klunzingerstraße geparkten Opel. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Lauffen: Auto mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in der Nacht auf Mittwoch einen in Lauffen am Neckar geparkten Pkw. Zwischen 21.25 Uhr und 9.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem im Schlehenweg geparkten Skoda Octavia und schütteten gelbe Acrylfarbe über den Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich an das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu wenden.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch einen in Heilbronn geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr mit ihrem Gefährt einen in der Stettener Straße geparkten Audi A1. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell