Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 4.000 Euro bemerkte ein 47-Jähriger am Dienstagabend an seinem Mietwagen in Heilbronn. Eine unbekannte Person beschädigte den BMW des 47-Jährigen vermutlich beim Ein- oder Ausparken in einem Krankenhaus-Parkhaus an der Straße "Am Gesundbrunnen". Nach dem Unfall zwischen 7 Uhr und 19.15 Uhr fuhr der Verursacher oder die Verursacherin weiter, ohne zu warten oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: LKW-Verkleidung gestohlen

Auf die Seitenverkleidung des LKW-Tanks hatten es Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Heilbronn-Neckargartach abgesehen. Ein 59-Jähriger bemerkte bei der morgendlichen Kontrolle seines Fahrzeugs in der Pfaffenstraße, dass die Tankverkleidung im Wert von mehreren hundert Euro fehlte. Zwischen 15.30 Uhr am Montag und 6.30 Uhr am Dienstag haben die Täter diese entwendet. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: 10-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 10-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Der 38-jährige Fahrer eines VW Crafter wollte gegen 13.45 Uhr von einem Grundstück auf die Karlstraße einfahren. Als der Mann das Mädchen auf einem City-Roller bemerkte, bleib er stehen. Das Kind bemerkte das Hindernis wohl nicht und fuhr gegen den stehenden Transporter.

Heilbronn: Mülleimerbrand in Kaiserstraße

Einen brennenden Mülleimer bemerkte eine Streife am Dienstagnachmittag in der Heilbronner Kaiserstraße. Gegen 14.45 Uhr waren die Polizisten auf den Brand aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Dacia in Bad Wimpfen. Zwischen 2.30 Uhr und 10.30 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich der Unfall bei dem ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Wasserkocher auf Herdplatte löst Brandalarm aus

Ein Wasserkocher auf einer Herdplatte war der Auslöser eines Brandalarms am Dienstagmorgen in Neckarsulm. Der Elektrokocher schmolz auf der eingeschalteten Herdplatte. Aufgrund der Rauchentwicklung löste der Brandmelder des Gebäudes in der Weidachstraße gegen 9.50 Uhr aus. Nach einer Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnte das Gebäude wieder betreten werden.

Neckarsulm: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm stürzte ein 68-jähriger Kraftradfahrer am Dienstagnachmittag und wurde schwer verletzt. Der Mann war auf seiner Suzuki gegen 16.30 Uhr in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs. Vermutlich zu spät bemerkte er den Stau auf seiner Fahrspur. Bei einer Gefahrenbremsung verlor der Mann wohl die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutsche auf die Anhängerkupplung eines stehenden Lasters. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Bad Friedrichshall: Parkrempler - Fahrer ohne Führerschein dafür mit Alkohol

Knapp 2,7 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 56-Jährigen am Dienstag in Bad Friedrichshall-Kochendorf an. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Meriva auf dem Parkplatz einer Bank in der Friedrichshaller Straße an einem geparkten BMW hängengeblieben. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Opelfahrer fest, sondern auch, dass er keinen Führerschein hatte. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Ilsfeld: Einbrecher unterwegs

Auf die Kasse eines Gesundheitsbetriebs hatten es Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Ilsfeld abgesehen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude in der Reinhold-Würth-Straße und entwendeten darin das Bargeld aus der Kasse. Die Einbrecher waren zwischen 20.15 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag am Werk. Wer in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges sehen konnte, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell