Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A 6/Öhringen: Betrunken am Steuer

Einer Streife fiel auf der Autobahn 6 bei Öhringen am frühen Mittwochmorgen ein 53-jähriger Renault-Lenker auf, der in Schlangenlinie fuhr. Der Renault-Fahrer war gegen 3.40 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Erst nach mehrmaliger Aufforderung folgte er dem Streifenwagen auf einen Parkplatz. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Mann. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Dem 53-Jährigen wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Sicherheitsleistung angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Öhringen: 86-Jähriger fährt gegen Hausecke - 15.000 Euro Schaden

Am Dienstagmittag kollidierte in Öhringen im Tulpenweg ein 86 Jahre alter BMW-Fahrer mit einer Hausecke. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr mit seinem BMW i3 rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt und verwechselte vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal. Darauf überfuhr er die Straße und das Fahrzeug kollidierte mit einer Hausecke. Es kam im Vorgarten zum Stehen. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Schaden am Haus kann bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

