POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montagvormittag mit einem Fahrzeug ein Auto in Osterburken und fuhr anschließend davon. Zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Parkplatz in der Prof.-Schumacher-Straße geparkten Opel. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen geuscht

Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag und Montag unbemerkt Zutritt zu einer Lagerhalle in Osterburken. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten in die Hans-Ulrich-Breymann-Straße und verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu der Halle. Aus dem Inneren durchsuchten sie die Lagerhalle und öffneten unter anderem verpacktes Material. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, in Verbindung zu setzen.

Seckach-Großeicholzheim: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung in Seckach-Großeicholzheim nach Zeugen der Ereignisse. Bereits am 1. Mai 2022 soll es gegen 13.30 Uhr im Bildweg und der Hauptstraße zu einem Streit gekommen sein, der in einer Handgreiflichkeit mündete. Einer der Kontrahenten griff dabei den anderen mit einem Messer an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Betrunken unterwegs

Mehr als 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest eines 36-jährigen Autofahrers bei einer Kontrolle am Dienstag in Buchen an. Gegen 1.25 Uhr wurde der Mann mit seinem Mazda in der Carl-Benz-Straße durch Polizeibeamte überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war, was ein Alkoholtest bestätigte. Anschließend ging es für den 36-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Höpfingen : Berauscht mit dem Auto unterwegs

Ein 38-Jähriger steht seit Montag im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen ein Auto gefahren zu haben. Der Mann befuhr gegen 21.50 Uhr mit seinem VW die Heidelberger Straße in Höpfingen und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer berauscht sein könnte. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung, woraufhin es für den 38-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Adelsheim: Radschrauben gelöst - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person lösten am Montag in Adelsheim Radmuttern eines Pkw. Zwischen 13.40 Uhr und 15.20 Uhr löste der Täter oder die Täterin die Radmuttern eines Rades des in der Lachenstraße, im Bereich der katholischen Kirchengemeinde, geparkten Auto. Als der 18-Jährige mit dem Auto losfuhr, löste sich auf der Landesstraße 1095 das Rad und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Polizei in Buchen ermittelt nun wegen eines gefährliche Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

