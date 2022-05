Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Samstag beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Heilbronn. Zwischen 10 Uhr und 19 Uhr hatte ein 28-Jähriger seinen C63 AMG in der Lämlinstraße geparkt. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der oder die Unbekannte fuhr davon anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach einem Unfall am Montagabend in Heilbronn. In der Kreuzung des Schwerwegs und der Mönchseestraße kollidierten der Peugeot einer 22-Jährigen mit dem Renault einer 44-Jährigen. Die Peugeot-Lenkerin war von dem Scherweg in die Kreuzung eingefahren und mit der bevorrechtigen, auf der Mönchseestraße fahrenden, Twingo-Fahrerin zusammengestoßen. Die Frauen wurden nicht verletzt ihre Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden.

Heilbronn: Brandalarm in Einkaufszentrum

Ein Einkaufszentrum in der Heilbronner Innenstadt wurde am Dienstagmorgen evakuiert. Ein Brandalarm war gegen 10.30 Uhr die Ursache, weshalb die Kunden das Gebäude in der Olgastraße verlassen mussten. Zudem war Rauch in der Küchenabteilung gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte keinen Brand feststellen. Ursache des Alarms war vermutlich ein technischer Defekt der Lüftungsanlage.

A6 / Sinsheim: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Die Autobahn 6 war wegen eines Unfalls am Dienstagmorgen knapp drei Stunden voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau fuhr ein 47-Jähriger gegen 9 Uhr mit seinem LKW auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 45-Jährigen auf. Durch die Kollision der beiden Laster auf dem rechten Fahrstreifen wurde der 47-Jährige in seinem LKW eingeklemmt. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und konnte von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der Fahrzeuge wurde die Autobahn 6 bis etwa 12 Uhr voll gesperrt.

Heilbronn: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von über 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Heilbronn. Gegen 12 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße in Richtung Donnbronn unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 45-Jährige die Stuttgarter Straße in entgegengesetzter Richtung mit ihrem Mercedes in Richtung Silcherplatz. Bei der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der Schmollerstraße wollte die Frau von der linken der beiden Spuren in die Schmollerstraße abbiegen und übersah dabei den VW des jungen Mannes. Die beiden Autos kollidierten und der VW drehte sich. Beide PKW-Lenker und eine Insassin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Heilbronn: Von Fahrradfahrer erfasst

Am Montagvormittag wurde eine Frau von einem Fahrradfahrer erfasst und dabei leicht verletzt. Gegen 10.40 Uhr wollte die 75-Jährige die Titostraße in Heilbronn überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen in Richtung Allee fahrenden Fahrradfahrer, sodass dieser die Frau erfasste. Die Seniorin stürzte dadurch und wurde verletzt. Der Radler setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Radler geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Obersulm-Eschenau: Baumdiebe am Werk

Auf Birken hatten es Diebe zwischen 30. April, 19 Uhr, und 1. Mai, 7 Uhr, in Eschenau abgesehen. Von einem Grundstück im Gewann "Nutzen" entfernten die Diebe drei Birken fachgerecht und entwendeten diese. Die Bäume waren jeweils sieben bis acht Meter hoch und 15 bis 20 Jahre alt. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefonnummer 07130 7077 zu melden.

