Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Radfahrer von Traktor angefahren

Ein Radfahrer musste am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Gegen 15.20 Uhr war der 84-Jährige mit seinem Rennrad auf der Landesstraße 1050 zwischen Sindringen und Jagsthausen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve wurde der Mann von einer 20-Jährigen mit ihrem Traktor überholt. Die junge Fahrerin verschätzte sich vermutlich beim Abstand zu dem Radler und touchierte diesen. Der 84-Jährige stürzte in der Folge und wurde verletzt. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sachschaden entstand lediglich an dem Fahrrad in Höhe von circa 2.000 Euro.

Öhringen: Betrunkener Radfahrer

Ein betrunkener Radfahrer war am Montagabend in Öhringen unterwegs. Gegen 20.15 Uhr beobachteten Polizeibeamte den 61-jährigen Radler, wie er stark schwankend mit seinem Drahtesel in der Haller Straße unterwegs war. Die anschließende Verkehrskontrolle zeigte, dass der Mann deutlich betrunken war. Mehr als 1,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest an. Daraufhin ging es für den Radfahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr mit einer Strafanzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell