Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw auf Baumarkt-Parkplatz beschädigt - Wer war's?

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin oder ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in Wertheim am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen geparkten Pkw. Der Audi A2 wurde von einem 31-Jährigen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Straße "Am Ried" abgestellt. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug den Audi und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Grünsfeld: Unfallflucht in der Ringstraße - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 8 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen Mitsubishi in der Ringstraße in Grünfeld. Am Spiegel des weißen Mitsubishi Colt entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Der oder die Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Edelstahlteile aus Container gestohlen

Mehrere Edelstahlteile wurden von einer unbekannten Person am Freitag, in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr, aus einem Container in der Straße "Altenberg" in Edelfingen entwendet. Der oder die Unbekannte war vermutlich in einem weißen Transporter mit rotem Streifen im Frontbereich und französischem Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Kollision auf der Bundesstraße 290

In der Nacht auf Sonntag stießen auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen zwei Pkw zusammen. Eine 31-Jährige fuhr gegen 0.10 Uhr mit ihrem Opel Adam auf der Bundesstraße 290 von Bad Mergentheim nach Tauberbischofsheim. Auf Höhe Gerlachsheim bog aus der Würzburger Straße ein 22 Jahre alter Lexus-Fahrer auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße 290 ein. Die Fahrzeuge kollidierten, so dass beim Opel die Airbags auslösten. Durch den Unfall verletzten sich die 31-jährige Frau und ihr Mitfahrer. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 290 zeitweise vollständig gesperrt werden.

Boxberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitag gegen 14.50 Uhr bei Boxberg, kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Der 75-jährige Yamaha-Fahrer war auf der Kreisstraße 2838 von Kupprichhausen kommend in Richtung Uiffingen unterwegs, als ein 58 Jahre alter Fiat-Lenker aus einem Feldweg in die vorfahrtberechtigte Kreisstraße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei stürzte der Motorradlenker und kam im Straßengraben zum Liegen. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Wertheim: 61-jähriger Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

In Wertheim waren am Samstagmittag ein Pedelec und ein BMW in einen Unfall verwickelt. Der 21-jährige Fahrer eines BMW bog gegen 12.50 Uhr nach links von der Uihleinstraße in die Bismarkstraße ab. Dabei übersah er den auf der Uihleinstraße entgegenkommenden 61-jährigen Pedelec-Fahrer. Das Pedelec kollidierte mit dem Heck des Pkw und der 61 Jahre alte Mann stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell