Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein Unbekannter machte sich in der Nacht auf Sonntag an den Gullideckeln in Mosbach-Neckarelz zu schaffen. Gegen 0.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann, wie dieser in der Pfalzgraf-Otto-Straße und dem Franz-Roser-Platz die Abflussschächte freilegte, indem er die Gullideckel anhob. Der Unbekannte war in Begleitung einer weiteren männlichen Person und einem Mädchen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Personen oder dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Adelsheim: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis war am Sonntagabend ein 30-Jähriger mit seinem Auto in Adelsheim unterwegs und wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 21.30 Uhr überprüften die Beamten den Mann in seinem Citroen C4 in der Untere Austraße. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte, da er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er vor mehreren Jahren seinen Führerschein abgeben musste und seither ohne Fahrerlaubnis unterwegs sei. Er muss nun einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell