POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022

Brackenheim (ots)

Landkreis Heilbronn

Auto erfasst Radfahrerin - schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, befuhr eine 85-jährige VW Golf-Lenkerin die Georg-Kohl-Straße in Brackenheim in Richtung Stadtmitte. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 52-jährige Radfahrerin beim Kreisverkehr an der Heilbronner Straße in fahrender Weise den Fußgängerüberweg. Die Golf-Lenkerin übersah offensichtlich die querende Radfahrerin und erfasste diese mit der Fzg-Front. Das Rad geriet dabei unter das Auto und die Fahrerin wurde noch ca. 20 Meter mitgeschleift. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7 000 Euro.

