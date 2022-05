POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Auto beschädigt

Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in Tauberbischofsheim geparkten PKW und flüchtete danach. Die Besitzerin eines Ford stellte diesen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Hauptstraße ab. 40 Minuten später kam sie an ihr Fahrzeug zurück und fuhr nachhause. Dort angekommen bemerkte die Frau einen frischen Schaden an der linken hinteren Tür ihres Wagens. Während der Parkzeit muss ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem geparkten Ford hängen geblieben sein. Anstatt jedoch den Schaden in Höhen von zirka 500 Euro zu melden machte sich die unbekannte Person aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Schadenverursachenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Niederstetten-Oberstetten: LKW von Feldweg gerutscht

Hoher Sachschaden entstand am Freitagmorgen in Oberstetten. Ein 40-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine auf einem Feldweg entlang der Bahngleise unterwegs. Weil der Untergrund aufgeweicht war, rutschte der 35 Tonnen schwere LKW vom Weg ab und kippte um. Er blieb neben den Gleisen liegen und der 40-Jährige konnte sich leicht verletzt aus ihm befreien. Der Bahnverkehr wurde durch den Unfall nicht eingeschränkt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500.000 Euro geschätzt.

