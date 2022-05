Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Frau bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 67-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Donnerstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, in Buchen zu. Der 63-jährige Fahrer eines Seat missachtete an der Einmündung Bannwinkelstraße / Hornbacher Straße die Vorfahrt eines Tanklastwagens. Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Mitfahrerin des Pkws verletzt, so dass sie zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Adelsheim/Roigheim: Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.04.2022 Am 25.04.2022, gegen 5.15 Uhr, kam der Fahrer eines BMW-Motorrads von der Landesstraße zwischen Roigheim und Sennfeld ab und prallte gegen einen Baum. Der 43-Jährige war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstag ist der Mann an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Mosbach: Autofahrer zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Ungewöhnlich war der Hergang eines Unfalls am Donnerstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, auf dem Hardhofweg bei Mosbach. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Audi trotz Verbotsschildes den Hardhofweg zwischen Hardhof und der Landesstraße. Aufgrund Gegenverkehrs musste der Mann anhalten. Der entgegenkommende 43-jähriger Renault-Fahrer hielt ebenfalls an, stieg aus und wollte den 62-Jährigen offenbar auf sein fehlerhaftes Verhalten hinweisen. Da der 43-Jährige wohl vergessen hatte, sein Auto gegen Wegrollen zu sichern, setzte sich dieses in Bewegung und rollte auf den Audi. Der 43-Jährige wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Autofahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Mosbach: Betrügerische Nachrichten im Umlauf

Eine betrügerische Nachricht erhielt eine Frau aus Fahrenbach am Mittwochnachmittag per Messenger-Dienst Whats App. Darin gab sich eine unbekannte Person als Tochter der Frau aus und teilte mit, dass sie eine neue Rufnummer habe und der Zugang zu einer Banking-App nicht mehr möglich sei. Die angebliche Tochter bat die Frau um Erledigung zweier Überweisungen in Höhe von mehr 2.000 Euro. Glücklicherweise fiel der Betrugsversuch rechtzeitig auf, so dass kein Schaden entstand. Derartige Nachrichten sind aktuell zuhauf im Umlauf, weshalb das Polizeipräsidium Heilbronn erneut rät:  Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.  Rufen Sie bei der Ihnen bekannten "alten" Nummer an, insbesondere wenn es um persönliche Daten oder die Regelung finanzieller Angelegenheiten geht. Wichtige Tipps finden Sie unter auch unter www.polizei-beratung.de/.

