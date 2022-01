Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte brachen in Restaurant ein

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 0.00 Uhr und 09.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Restaurant an der Neustraße ein. Im Inneren brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie vermutlich über den Hinterausgang in Richtung Wallstraße. Aus dem Restaurant entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und EC-Karten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell