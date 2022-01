Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 33-Jähriger ohne Maske im Bahnhof - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Donnerstag (30. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Bahnhof Dortmund-Dorstfeld einen 33-Jährigen, der keine vorgeschriebene Maske trug. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund fest.

Gegen 16:45 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Bahnhof in Dortmund-Dorstfeld. Dort fiel ihnen ein Mann auf, der sich im Bahnhof ohne die vorgeschriebene Mund-Nasenbedeckung aufhielt. Die Polizisten kontrollierten den 33-Jährigen. Dabei recherchierten sie, dass das Amtsgericht Dortmund den Mann im Jahr 2016 wegen Einbruchdiebstahl ursprünglich zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Zwischenzeitlich ist die Strafe ausgesetzt worden. Bundespolizisten brachten ihn zunächst zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof. Von dort wurde er anschließend für 127 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell