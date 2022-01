Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebe entwendeten goldfarbenen JEEP Commander zur Tageszeit

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen goldfarbenen SUV der Marke Jeep, Modell Commander. Die Besitzer hatten das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Brunnenstraße an einem Feldweg in der Nähe der Straße In der Luft geparkt und waren spazieren gegangen. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WES-Q 1674 gestohlen wurde. Im Inneren des Fahrzeugs befindet sich außerdem ein Kindersitz der Marke Maxi Cosi.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum etwas auffälliges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell