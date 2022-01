Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte versuchten in KITA in Dingden einzubrechen

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine KITA an der Krechtinger Straße einzudringen. Dies gelang ihnen nicht. Anschließend flüchteten sie, indem sie vermutlich den Außenzaun überkletterten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

