Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Betrunken unterwegs

Mehr als 3,1 Promille zeigte ein Alkoholtest eines 58-jährigen Autofahrers bei einer Kontrolle in Lauda-Königshofen an. Gegen 16.55 Uhr wurde der Mann mit seinem Honda in der Straße "Am Wörth" durch Polizeibeamte überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war, was ein Alkoholtest auch bestätigte. Anschließend ging es für den 58-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Bad Mergentheim: Kind wird von Auto erfasst

In Bad Mergentheim befuhr ein 35-Jähriger am Dienstag um kurz nach 13 Uhr die Kolbstraße aus Richtung Alemannenweg mit seinem Audi. Auf dieser Strecke rannte plötzlich ein 9-Jähriger von links zwischen zwei in Fahrtrichtung geparkten Pkw auf die Straße, um diese zu überqueren. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind frontal. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

