Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit Verletztem und hohen Schaden

Ein 56-Jähriger wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn leicht verletzt. Ein Lkw und ein Ford befuhren gegen 11.30 Uhr von der Brackenheimer Straße auf die Neckartalstraße und bogen hierbei links in Richtung Heilbronn-Böckingen ab. Der Fahrer des Lkw befuhr den linken von zwei Fahrstreifen, der 56-jährige Ford-Lenker den rechten. Während des Abbiegevorgangs wechselte der Lasterfahrer den Fahrstreifen und übersah hierbei vermutlich den Pkw. Es kam zum Unfall bei dem ein Sachschaden von rund 8.500 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Graffiti-Sprüher unterwegs

Unbekannte besprühten in der Nacht auf Mittwoch drei Wände einer Schule in Heilbronn mit schwarzer Farbe. Die Täter beschmutzten zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch drei verschiedene Wände auf dem Gelände in der Charlottenstraße und flüchteten. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Führerschein nach Unfall sichergestellt

Weil ein 22-Jähriger vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Unfall in Brackenheim verursachte, musste er am Donnerstag seinen Führerschein abgeben. Der junge Mann befuhr gegen 0 Uhr die Georg-Kohl-Straße von der Maulbronner Straße kommend. Dort beschleunigte er nach Zeugenangaben bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Austraße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes kollidierte mit einem Baum, der hierdurch brach und kam nach einem Überschlag neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen, da ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,3 Promille ergab und sich Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden in unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell