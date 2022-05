Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 Osterburken: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw kam es am Freitagmorgen auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken. Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger hielt aufgrund einer Panne gegen 4.30 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart auf dem dortigen Standstreifen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein weiterer Lkw-Fahrer mit Anhänger auf das stehende Fahrzeug auf. Hierdurch wurde die linke Seite des stehenden Lkw aufgerissen und dieser samt Anhänger umgeworfen. Er kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Ladung, mehrere in Boxen verpackte Metallteile, wurden hierdurch auf der A81 verteilt. Der Anhänger des auffahrenden Lkws kippte ebenfalls um und lag auf der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn ist zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Osterburken wurde eingerichtet.

Heilbronn: Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Heilbronn wurde eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die Frau befuhr die Neckartalbrücke von der Theresienwiese in Richtung Wilhelm-Leuschner-Kreisel. Nachdem sie die Brücke passiert hatte, kam sie im dortigen Kurvenverlauf zu weit nach links und prallte mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von circa 3.500 Euro hinterließ ein Unbekannter am Donnerstagvormittag in Heilbronn und flüchtete. Der Täter beschädigte den in der Alexanderstraße, Einmündung Waiblingerstraße, geparkten Audi Q3 zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr vermutlich mit einem Fahrzeug vorne links und fuhr anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Güglingen: Naturdenkmal beschädigt

Unbekannte entzündeten am Donnerstagabend zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr Baumpfähle und mit diesen ein Naturdenkmal in Güglingen. Der oder die Täter entfernten vermutlich die beiden Pfähle eines naheliegenden Baumes und warfen diese in den Stumpf des über 170 Jahre alten Mostbirnenbaumes. Dieser fing Feuer und musste durch die Feuerwehr Güglingen gelöscht werden. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Leingarten: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Leingarten-Schluchtern, nach der die Polizei Lauffen Zeugen sucht. In der Folge von Streitigkeiten Schlug ein Mann auf den anderen ein, wodurch dieser zu Boden stürzte und verletzt wurde. Ein vorbeikommender Jogger ging dazwischen, lief dann aber weiter. Der unbekannte Mann und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Friedrichshall: Brand vor Mehrfamilienhaus

Ein Unbekannter legte am Donnerstagabend einen Brand vor einem Mehrfamilienhaus in Bad Friedrichshall. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch Bewohner des Hauses in der Friedrichshaller Straße gegen 22.45 Uhr durch Löschen verhindert werden. Daher wurden keinen Personen verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Widdern: Kellerbrand

Rund 20.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand am Donnerstagvormittag in Widdern. Aus bisher unbekannter Ursache entstand gegen 10.15 Uhr ein Feuer in einem Keller in der Mergentheimer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Widdern: Unfallflucht mit 5.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend bei Widdern nach Zeugen. Der Fahrer eines Seat Leon war gegen 18 Uhr mit zwei Mitfahrern von Jagsthausen in Richtung Widdern unterwegs. Nach Angaben der Insassen kam ihnen in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf ihrer Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Seat nach rechts aus und streifte eine Steinmauer. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrer eines hellbraunen Transporters flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

