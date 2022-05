Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl am Gebäude der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Einem Mitarbeiter der Gemeinde Ganderkesee ist am Donnerstag, 05. Mai 2022, das Fehlen von Kupferrinnen am Amtsgebäude aufgefallen.

In der Zeit von Mittwoch, 04. Mai 2022, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 05. Mai 2022, 06:30 Uhr, haben unbekannte Personen Fallrohre und entsprechende Endstücke aus Kupfer an Gebäuden in der Mühlenstraße und Bergedorfer Straße demontiert und entwendet. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer Hinweise zu den Buntmetalldieben geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

