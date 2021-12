Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191221-1029: Morgendliche Einbrecher verscheucht

Radevormwald (ots)

Gegen 07.30 Uhr wollten am Freitag zwei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße Laakbaum einbrechen. Die beiden Männer hatten sich auf der Rückseite des Hauses an einer Terrassentüre zu schaffen gemacht und dabei die Glasscheibe beschädigt. Durch das Geräusch wurde eine Bewohnerin des Hauses auf die Situation aufmerksam. Als sie das Wohnzimmer betrat und das Licht einschaltete, flüchteten die Einbrecher umgehend. Beide waren etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und jeweils mit schwarzen Steppjacke bekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

In den Wintermonaten nehmen Einbrüche erfahrungsgemäß zu, weil sich Einbrecher den Schutz der Dunkelheit zunutze machen. Achten Sie daher in dieser Zeit besonders auf ihr Wohnumfeld und verständigen Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell