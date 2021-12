Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191221-1027: Autofahrerin nach Überschlag im Krankenhaus

Bergneustadt (ots)

Am Freitagabend (17. Dezember) ist eine Autofahrerin in einer Kurve geradeaus gefahren; der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 55-jährige Autofahrerin aus Engelskirchen war gegen 18.15 Uhr auf dem Südring aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Bergneustadt-Zentrum gefahren. In einer 90-Grad-Kurve am Ende der Kraftfahrstraße fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und stürzte mit ihrem Opel in einen abfallenden Böschungsbereich. Dabei überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Äußerlich unverletzt konnte die Autofahrerin sich mithilfe eines Ersthelfers aus dem Wagen befreien; ein Rettungswagen brachte sie in das Gummersbacher Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

