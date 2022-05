Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 04. Mai 2022, 22:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 im Bereich der Anschlussstelle Großenkneten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Werlte befuhr mit seinem VW die Autobahn 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck. In Höhe der Anschlussstelle Großenkneten scherte er mit seinem Pkw zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs nach links aus. Dabei übersah er den BMW eines 37-Jährigen aus der Gemeinde Bösel, der den linken Fahrstreifen befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der BMW stieß in der Folge gegen die Mittel- und Außenschutzplanken.

Die beiden Männer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass gegen den 37-Jährigen aus Bösel zwei Haftbefehle vorlagen. Einer Festnahme konnte er durch die Zahlung von haftbefreienden Beträgen entgehen.

