Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Geparktes Auto beschädigt

Zirka 1.500 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, in Niedernhall an. Die Person fuhr in dem genannten Zeitraum gegen einen in der Burgstallstraße geparkten Ford Focus. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden an der Fahrerseite des PKW zu kümmern fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

