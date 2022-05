Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fahrerflucht auf Parkplatz

Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro richtete ein Unbekannter am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Buchener F.-X.-Schmerbeck-Straße an. Im Zeitraum zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr bleib eine Person beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug an einem geparkten BMW hängen. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich der oder die Schadensverursacherin aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

