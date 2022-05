Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann fährt in Fensterfront von Supermarkt

Ein 89-Jähriger fuhr am Freitagmorgen mit seinem Pkw in das Fenster eines Supermarktes in Heilbronn. Vermutlich verwechselte der Senior das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen 9.30 Uhr in die Front des Gebäudes in der Großgartacher Straße. Der entstandene Sachschaden am Fenster ist unbekannt. Der Schaden am Smart wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Mann blieb unverletzt.

Heilbronn: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einer Großbaustelle in Heilbronn und entwendeten Werkzeuge. Der oder die Täter brachen zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag einen Baucontainer in der Sontheimer Straße auf und entwendeten die darin gelagerten Baumaschinen. Der Wert des entwendeten Gutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell