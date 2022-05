Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Heck verkratzt

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte eine Person zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, an einem in Künzelsau geparkten PKW. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte der Täter das Heck des Wagens, der im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz in der Spitzwegstraße abgestellt war. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell