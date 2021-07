Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Getreidefeldes zwischen Weitenhagen und Hövet (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 13.07.21, gegen 15:35 Uhr, kam es bei Drescharbeiten zum Brand auf einem Getreidefeld zwischen Weitenhagen und Hövet. Aufgrund eines technischen Defektes lief ein Lager am Dreschwerk des Mähdreschers heiß. Dieses löste sich auf und kleinere heiße Metallteile fielen unbemerkt auf den Boden. Dadurch geriet Stroh in Brand. Das Feuer griff, begünstigt durch den Wind, schnell auf große Teile des Feldes über. Durch den schnellen Einsatz der alarmierten Feuerwehren und der Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Insgesamt wurden zwischen 15 und 18 ha Getreide vernichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Der Mähdrescher konnte durch den Maschinenführer in Sicherheit gebracht werden und wurde durch die Flammen nicht beschädigt. Zur Brandbekämpfung waren 51 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Velgast, Niepars, Barth, Richtenberg, Karnin und Zingst eingesetzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

