POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 08.05.2022

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Mann fährt in Fensterfront von Supermarkt Ein 89-Jähriger fuhr am Freitagmorgen mit seinem Pkw in das Fenster eines Supermarktes in Heilbronn. Vermutlich verwechselte der Senior das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen 9.30 Uhr in die Front des Gebäudes in der Großgartacher ...

mehr