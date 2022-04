Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Brand in Doppelhaushälfte

Karlsruhe (ots)

Gegen 12.45 Uhr am Freitag brach in einer Doppelhaushälfte in Malsch ein Brand aus. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde gegen 12.45 Uhr über den Brand in Kenntnis gesetzt. In der Doppelhaushälfte in der Rosenstraße wohnten eine ältere, pflegebedürftige Dame, deren Tochter und der 4-jährige Enkel. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Die 40-jährige Tochter und ihr 5-jähriger Sohn wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 66-Jährige wurde in einer Pflegeeinrichtung in Malsch aufgenommen.

Dass Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt. Das Nachbargebäude hat den Brand offenbar unbeschadet überstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

