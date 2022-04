POL-KA: (KA) Karlsruhe - 4-Jähriger stellt Diebstahl seines Spielzeugs fest

Karlsruhe (ots) - Ein stark betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstag in Bruchsal einen Verkehrsunfall und fuhr einfach weiter. Ein hinterherfahrender Rollerfahrer verständigte die Polizei. Nur wenige Minuten nach dem Unfall und in unmittelbarer Nähe zum Unfallort wurde der Mann schlafend in seinem Auto festgenommen. Ein 66-jähriger Mann fuhr am Donnerstag ...

