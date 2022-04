Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Betrunkener verlässt Unfallstelle und schläft am Steuer ein

Ein stark betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstag in Bruchsal einen Verkehrsunfall und fuhr einfach weiter. Ein hinterherfahrender Rollerfahrer verständigte die Polizei. Nur wenige Minuten nach dem Unfall und in unmittelbarer Nähe zum Unfallort wurde der Mann schlafend in seinem Auto festgenommen.

Ein 66-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr mit seinem Opel von der Schwetzinger Straße in den Giesgrabenweg. Hierbei nahm er aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kurve zu weit und touchierte vor einer dortigen Freizeitanlage ein geparktes Auto. Er stieg aus, schaute sich den Schaden an und fuhr offenbar einfach weiter. Einem zufällig hinterherfahrenden Rollerfahrer war der Opel schon zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Dieser Zeuge sah den Unfall, und rief die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war der unfallverursachende Opel weitergefahren. Nach ungefähr einem halben Kilometer stand das Fahrzeug, dessen Kennzeichen der Rollerfahrer abgelesen hatte, am Fahrbahnrand. Am Steuer saß ein schlafender Mann, offenbar der flüchtige Unfallverursacher. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Der 66-Jährige konnte sich kaum artikulieren, geschweige denn auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich.

Der Mann wurde zum Polizeirevier Bruchsal gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

