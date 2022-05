Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Müll brennt

Vermutlich die unsachgemäße Entsorgung von noch heißer Holzkohle war die Ursache eines Brandes in der Nacht auf Montag in Heilbronn-Böckingen. In einer Lagerhalle in der Reinerstraße fing der Müll gegen Mitternacht Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heilbronn: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich übersehen hat ein 12-Jähriger einen Mazda am Samstagabend in Heilbronn. Der Junge war gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad von dem Fußweg neben der Staucherstraße mit hoher Geschwindigkeit bergab über die Kreuzung der Staucherstraße mit der Neuwiesenstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Radfahrer mit dem Mazda einer 60-Jährigen. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Bad Rappenau: Radfahrer in Kreisverkehr leicht verletzt

Im Kreisverkehr der Raubachstraße und der Babstadter Straße in Bad Rappenau stießen am Sonntagmittag ein Fahrradfahrer und eine Dacia-Fahrerin mit ihrem Fahrzeugen zusammen. Die 72-jährige Lenkerin des Dacia fuhr gegen 12.40 Uhr aus der Raubachstraße in den Kreisverkehr ein, obwohl in diesem bereits der 65-jährige Radler fuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wurde der 65-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kirchardt: Auto überschlägt sich

Bei Kirchardt hat sich in der Nacht auf Sonntag der Opel eines 21-Jährigen überschlagen. Aus bislang unbekannter Ursache war der Astra des jungen Mannes gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 2142 von Kirchardt nach Grombach in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto touchierte ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Opel war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Heilbronn: Passantin unter Alkoholeinfluss angefahren.

Leicht verletzt wurde eine 32-Jährige als ihr ein 33-Jähriger in der Nacht auf Montag in Heilbronn mit seinem Golf über den Fuß fuhr. Der Mann war gegen 00.20 Uhr mit seinem PKW in der Hafenstraße im Begriff zurückzusetzen, als er die Frau erfasste. Die Passantin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Golf-Lenker fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille bei dem Mann. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein und der Autoschlüssel wurden von der Polizei beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Roller gestohlen und gegen geparktes Auto gefahren

Zwei unbekannte Jugendliche fuhren am Samstagnachmittag mit einem gestohlenen Roller gegen ein geparktes Auto in Heilbronn. Gegen 16 Uhr kollidierten die Jugendlichen bei der unerlaubten Fahrt an der Einmündung der Fischergasse mit der Metzgergasse mit einem geparkten Audi A4. Zeugen konnten beobachten wie die beiden Rollerdiebe ihr Fahrzeug, der Marke Aprilia nach der Kollision liegen ließen und zu Fuß flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können oder die Fahrt beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Mit E-Scooter gestürzt - schwer verletzt

Ein 16-Jähriger stürzte am Samstagnachmittag mit einem E-Scooter in Heilbronn und erlitt schwere Verletzungen. Der Teenager war gegen 14.15 Uhr auf dem Gehweg der Kramstraße unterwegs, als eine 32-Jährige aus einem Geschäft auf diesen trat. Die Fußgängerin und der Scooterfahrer stießen zusammen, wodurch der 16-Jährige stürzte. Der Teenager wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Vespa-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 18-Jährige bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Heilbronn. Die junge Frau war auf ihrer Vespa gegen 15.30 Uhr auf der Herbert-Hoover-Straße unterwegs, als eine entgegenkommende 41-Jährige mit ihrem Audi auf das Gelände eines Einkaufszentrums abbog. Hierbei kollidierten die Vespa und der Audi, wodurch die 18-Jährige stürzte. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Ilsfeld: 19-Jähriger fährt frontal gegen Baum

Mit seinem Hyundai ist ein 19-Jähriger am Samstagmorgen bei Ilsfeld frontal gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann war gegen 6.15 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 1105 zwischen Neckarwestheim und Ilsfeld von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Baum kollidiert. Er wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

Cleebronn: Gabelstapler gegen Pkw

Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler und einem VW am Freitagvormittag in Cleebronn wurde ein 90-Jähriger leicht verletzt. Der Senior war mit seinem VW Golf gegen 11 Uhr auf der Weststraße unterwegs, als ein 49-Jähriger mit seinem Gabelstapler von einem Firmengelände auf die Weststraße fuhr. Der Golf wurde mit der Gabel des Gabelstaplers aufgespießt. Der 90-jährige VW-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Offenau: Mit über 2,3 Promille am Steuer

Über 2,3 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 46-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Offenau. Der Mann war gegen 1.50 Uhr am Kreisverkehr der Bundesstraße 27 und des Talwegs von der Polizei kontrolliert worden. Hier stellten die Beamte fest, dass der Mann Anzeichen auf Alkoholeinfluss aufwies. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein und der Autoschlüssel blieben ebenfalls bei der Polizei.

Ellhofen: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Frontal zusammengestoßen sind am Sonntagnachmittag zwei Mercedes bei Ellhofen. Eine 42-Jährige war wohl mit ihrer A-Klasse gegen 17 Uhr in einer Kurve in der Kesselenstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einer entgegenkommenden S-Klasse eines 71-Jährigen kollidiert. Bei dem Unfall wurden die 42-Jährige und ihr 5-jähriges Kind verletzt. Beide kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Hier musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Ein Alkoholtest hatte bei ihr knapp ein Promille ergeben. Ihren Führerschein musste die Mercedes-Fahrerin bei den Polizisten lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug an Freitag in Weinsberg. Vermutlich beim Einparken beschädigte der oder die Unbekannte gegen 14 Uhr den in der Straße "Beim Wachturm" geparkten BMW eines 21-Jährigen. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr die Person einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

