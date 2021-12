Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Kusel/Industriestraße (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße in Kusel auf. Am Dienstagmorgen gegen 04:20 Uhr meldete eine Spaziergängerin in Höhe des ehemaligen Elektromarktes einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Bei der Begutachtung des Automaten stellte sich heraus, dass dieser wohl mittels Seil und Zugfahrzeug aufgerissen wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte die im Automaten befindliche Geldkassette entwendet worden sein. Eine genaue Schadenshöhe liegt zurzeit noch nicht vor. Hinweise auf mögliche Täter bzw. Tatfahrzeug nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

