Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen-Unterbalbach: Heckenbrand

Bei Gartenarbeiten am Montagabend kam es zu einem Heckenbrand in Unterbalbach. Ein 55-Jähriger flammte ein Gestrüpp in seinem Garten ab. Hierbei gerieten vermutlich glühende Pflanzenteile in eine angrenzende Hecke, wodurch diese auf einer Länge von zirka zwei Metern in Brand geriet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer von Anwohner mit Gartenschläuchen gelöscht werden.

Grünsfeld: Radfahrer touchiert

Leicht verletzt wurde ein 61 Jahre alter Mann am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Grünsfeld. Der 61-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße 512 in Richtung Grünsfeld unterwegs. Auf dieser Strecke wollte ein 68-Järhigen den Radler mit seinem VW überholen. Offensichtlich überholte der Mann den Fahrradfahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand, weshalb das Auto den 61-Jährigen touchierte und dieser in den Grünstreifen stürzte. Der Mann wurde durch den Sturz leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

