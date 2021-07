Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 27. Juli 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Freitag, 23.07.2021, gegen 12:35 Uhr

Am Freitag, 23.07.2021, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich in Salzgitter Lichtenberg, Burgbergstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Demnach stießen zwei PKW jeweils mit ihren linken Außenspiegeln zusammen, wobei diese zerstört wurden. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Einer der beteiligten Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfall-beteiligter nachzukommen. Aufgefundene Teil des zerstörten Außenspiegels lassen auf einen schwarzen PKW Hyundai schließen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Streitigkeiten arten in Körperverletzung aus

Montag, 26.07.2021, gegen 22:30 Uhr

Am Montagabend wurden der Polizei Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Bereich der Berliner Straße in Salzgitter gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten eine teilweise sehr aufgebrachte Menschenmenge von zirka 50 Personen fest, die sich offenbar in zwei rivalisierende Lager teilte. Die Menge konnte durch das konsequente Einschreiten der eingesetzten Polizeibeamten beruhigt und voneinander getrennt werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich offenbar um Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen vier Personen gehandelt hatte. Diese hatten dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen geführt. Sie mussten mit leichten Verletzungen in das Klinikum gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

